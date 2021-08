Malato e con l’ossigeno, anziano truffato: paga 5mila euro, ma nel pacco ci sono succhi di frutta I carabinieri hanno arrestato due persone, un 27enne e una 23enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Con la solita tecnica del finto nipote e del finto corriere, i due hanno spillato a un anziano di Vico Equense 5mila euro, ma nel pacco c’erano tre succhi di frutta: i militari, però, li hanno rintracciati e li hanno arrestati.

A cura di Valerio Papadia

Anziano truffato a Vico Equense, nella Penisola Sorrentina: il copione è sempre lo stesso, quello del finto nipote che ha bisogno di soldi e del finto corriere che si presenta alla porta del malcapitato per la consegna. L'anziano, malato e costretto a una terapia con ossigeno, ha così pagato 5mila euro al finto corriere per alcuni acquisti fatti sul web dal finto nipote, solo che all'interno del pacco c'erano tre succhi di frutta. Fortunatamente, la truffa è stata scoperta dai carabinieri della compagnia di Sorrento, che hanno arrestato i due autori: si tratta di Raffaele Caiafa, 27 anni e di Antonietta Doriano, 23 anni, entrambi residenti ai Quartieri Spagnoli, a Napoli, e già noti alle forze dell'ordine.

La truffa del finto nipote e del finto corriere

Il 27enne ha contattato un uomo di 82 anni del posto, fingendosi suo nipote: al telefono ha chiesto all'anziano di accogliere il corriere che si sarebbe presentato di lì a poco alla sua porta e di pagare la consegna di alcuni articoli che aveva acquistato sul web. L'82enne ci casca e, quando il 27enne si presenta alla porta fingendosi questa volta un corriere, gli consegna 5mila euro in cambio del pacco, al cui interno però c'erano tre brik di succhi di frutta. I carabinieri, che stanno pattugliando la zona, notano però la presenza dei due all'esterno della casa dell'anziano e si insospettiscono: i militari li bloccano e gli trovano addosso i 5mila euro appena ricevuti dall'anziano, intuendo cosa era appena accaduto. Per il 27enne e la 23enne sono scattate le manette: sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicati.