in foto: Alberto Oliviero

Quattro mesi in servizio presso il Covid Center di Boscotrecase, ma nessuno stipendio percepito perché non risulterebbe il trasferimento presso la struttura. Una storia particolare quella che arriva dalla provincia di Napoli. Alberto Oliviero, che si è rivolto a Fanpage.it per raccontare la sua storia, è un medico di 38 anni in servizio durante la prima ondata di pandemia all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano. A febbraio di quest'anno, si prospetta per lui la possibilità di dare una mano al Covid Center di Boscotrecase, e così accetta. Chiede ed ottiene quindi il trasferimento nella struttura, dove resterà per quattro mesi, fino a fine emergenza. Ma in questi quattro mesi non riceverà mai un euro. Il motivo? Non risulterebbe da nessuna parte il suo "trasferimento" al Covid Center di Boscotrecase, afferente all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud.

"Nonostante risulti dai badge la mia presenza, nonostante risultino i miei accessi, anche informatici, regolarmente, a loro non risulta che io sia stato trasferito da Castellammare di Stabia a Boscotrecase. In pratica, nonostante carte firmate da medici e tutto, è come se nessuno, secondo loro, mi abbia autorizzato a prestare servizio da loro". Ed ora per Alberto l'unica strada è rimasta quella della denuncia. "Ho girato al mio legale tutta la documentazione, e ora vedremo come fare". Nel frattempo, il Covid Center di Boscotrecase è stato anche chiuso visto che l'emergenza pandemica sembra rientrata. Ma Alberto al momento non è stato ancora pagato per i quattro mesi di lavoro svolti. "Ho cercato in tutti i modi di risolvere in maniera tranquilla", ha spiegato ancora a Fanpage.it, "ma dopo aver sollevato la questione per mesi, inviando carte e passandole da un ufficio all'altro, la situazione è ancora ferma". Ed ora la palla passa alle carte e alle vie legali.