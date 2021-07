Tanta commozione ai funerali di Baldo Nero, che si sono svolti in forma ridotta e privata questa mattina, all'esterno del cimitero di Marcianise, nella provincia di Caserta, dove poi il carabiniere è stato sepolto. Baldo Nero, all'anagrafe Baldassarre, luogotenente dei carabinieri e comandante della stazione di Macerata Campania, è morto nelle scorse ore a causa del Coronavirus: aveva 49 anni. Ai funerali erano presenti i sindaci del territorio, tra cui anche quello di Macerata Campania, Stefano Antonio Cioffi, che per la giornata odierna ha proclamato il lutto cittadino. "Abbiamo perso una persona perbene ed un baluardo della legalità" ha detto il sindaco Cioffi. Lutto cittadino anche a Marcianise, Capodrise, Reale e Portico.

Il cordoglio del ministro della Difesa

Cordoglio per la morte del luogotenente dell'Arma è stato espresso anche dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che si è stretto attorno al dolore della famiglia. "Alla moglie e alla figlia vanno le mie più sentite condoglianze e un profondo sentimento di cordoglio" ha detto il ministro in una nota. "Il governo e il Paese intero si stringono attorno all'Arma dei Carabinieri per la perdita del militare deceduto dopo aver combattuto questa tremenda battaglia. Una vita spesa nell'Arma, per il proprio lavoro che svolgeva con dedizione e spirito di servizio, sempre al servizio dei cittadini. Il prezioso contributo di uomini come il Luogotenente Nero rappresenta un esempio di cui essere fortemente orgogliosi" ha concluso Guerini.

Nei carabinieri dal 1992, sottufficiale a termine del corso all'apposita scuola nel 1994, Baldo Nero ha prestato servizio in Calabria, prima di ritornare nel Casertano, dapprima come comandante di stazione a Grazzanise e poi a Macerata Campania. Nel 2012 aveva ricevuto, dal Presidente della Repubblica, la medaglia d'argento al valore.