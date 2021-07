Domani si terranno i funerali di Pompeo Furno, l'ingegnere di 40 anni morto mentre era in vacanza con la famiglia a Campobasso, in Molise. Sposato e con due figlie, l'uomo è stato stroncato da un malore improvviso, probabilmente un infarto, che non gli ha lasciato scampo. La tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, 3 luglio, nella casa al mare, a Campomarino, località turistica sull'Adriatico.

Furno, originario di Piedimonte Matese, viveva da tempo a Castello del Matese, piccolo centro della provincia di Caserta. Ex capitano di una squadra di calcio locale, era uno stimato professionista ed era il tecnico comunale del municipio di Sant'Angelo d'Alife; era molto conosciuto nell'Alto Casertano per via delle numerose collaborazioni che aveva con diverse amministrazioni comunali. Il 40enne probabilmente è stato colto da un infarto fulminante, che lo ha ucciso prima che i soccorsi potessero aiutarlo. I funerali verranno celebrati domani, 5 luglio, alle ore 10, nella chiesa Santa Croce a Castello del Matese; la salma arriverà nel tardo pomeriggio di oggi nell'abitazione della famiglia e domani, dopo le esequie, verrà tumulata nel cimitero di Piedimonte Matese.

Tra i tanti messaggi di cordoglio e solidarietà alla famiglia comparsi in queste ore sui social, anche quello del Comune di Castello del Matese. "Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e i dipendenti – si legge nel post sulla pagina ufficiale Facebook – si associano al dolore che ha colpito la famiglia Furno per la prematura scomparsa del caro concittadino ingegner Pompeo Furno, stimato professionista e membro della commissione sismica del nostro Comune. A nome di tutta la comunità ci stringiamo con affetto alla famiglia, alla moglie e alle figlie. Che la terra ti sia lieve, caro Pompeo".