Lutto nel mondo accademico: scomparsa a 61 anni Clotilde Bertoni, storica italianista

Clotilde Bertoni. Foto / AdI, Associazione degli Italianisti

Il monto della letteratura italiana è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Clotilde Bertoni, deceduta questa notte a Napoli, la città in cui era nata 61 anni fa. Conosciuta come Tilli, aveva insegnato per molti anni Teoria della letteratura e Letterature comparate prima e Letteratura italiana poi all'Università degli Studi di Palermo. I funerali si terranno domani alle 11 nella chiesa dell'Ascensione nel quartiere Chiaia di Napoli.

Clotilde Bertoni aveva fatto parte anche del direttivo di Compalit, l’associazione di Letterature comparate, della quale era stata vicepresidente dal 2013 al 2019, nonché del Comitato direttivo della rivista “Between”. Tra i suoi libri, Percorsi europei dell’eroicomico (1997), Letteratura e giornalismo (2009), Romanzo di uno scandalo (2018), Nel nome di Dreyfus (2024), nonché la curatela dell’edizione dei Racconti e scritti autobiografici di Italo Svevo per I Meridiani Mondadori (2004) e di Autrici oltre i canoni. Arendt, Beauvoir, Ginzburg, Sontag, Ernaux (2025). "La comunità delle italianiste e degli italianisti si stringe nel dolore ai suoi cari, alle colleghe e ai colleghi, alle sue amate studentesse e studenti", fa sapere l'Associazioe degli Italianisti in una nota.

Ma in tanti sui social stanno lasciando un ultimo saluto alla storica italianista napoletana. "Il Direttivo di Compalit, il Comitato di Direzione di “Between” e la Giunta della Consulta di Critica letteraria e letterature comparate abbracciano con affetto i familiari, le amiche e gli amici, le allieve e gli allievi", si legge in una nota dell'associazione. La Rete Universitaria Meditarranea la ricorda così: "Ci ha insegnato la gentilezza e trasmesso la sua passione, oggi salutiamo la Professoressa Clotilde Bertoni, ma non il ricordo di ciò che è stato per noi".