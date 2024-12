video suggerito

Lutto alla Federico II di Napoli: morto Cosimo Cascione, professore di diritto romano Lutto a Napoli per la scomparsa di Cosimo Cascione, docente di diritto romano. L’Università Federico II: “Punto di riferimento imprescindibile” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto all'Università degli Studi di Napoli Federico II per la scomparsa di Cosimo Cascione, professore di diritto romano e fondamenti del diritto europeo, del dipartimento di Giurisprudenza. Ne ha dato notizia l'Ateneo, che ha fatto anche sapere che i funerali del docente, molto conosciuto ed apprezzato tra gli studenti, si terranno lunedì 16 dicembre alle 10.30 presso la Chiesa di San Francesco di via Aniello Falcone a Napoli, sulla collina del Vomero.

Classe 1969, Cascione si era laureato proprio all'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 1991: tra i massimi esperti di diritto romano, pubblico e privato, e della tradizione romanistica, è stato anche autore di cinque libri e oltre 200 contributi scientifici, aveva lavorato anche nelle università di Wuhan, in Cina, e a Berlino, in Germania, oltre che in Spagna e in Cile. Nel 2022 l'Accademia dei Lincei gli ha conferito il Premio "Antonio Feltrinelli" per le Scienze Giuridiche. Così il ricordo della Federico II di Napoli:

Insigne storico del diritto, raffinato giurista – uomo colto, generoso e gentile –, il professore Cascione è stato un docente molto amato dai suoi studenti, e un punto di riferimento imprescindibile per una folta e variegata schiera di allievi. La comunità federiciana si stringe incredula e commossa alla famiglia, agli amici più cari, ai colleghi e agli allievi.

Commovente anche il ricordo della Biblioteca di Diritto Romano della Facoltà di Giurisprudenza, nonché una delle maggiori biblioteche europee specializzate nel settore degli studi del diritto romano:

La nostra comunità si stringe in un abbraccio affettuoso e riconoscente, ricordando con affetto e rispetto la figura del Professore Cosimo Cascione. Perdiamo una persona perbene, colta ed illuminata. Un professore come pochi non è più. Avevamo un progetto che aveva accolto con entusiasmo. Ancora ricordo il suo incoraggiamento: mi sorprese, lo confesso. Che la sua anima riposi in pace.