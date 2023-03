Lutto al Comune di Napoli, morto lo staffista Giuseppe Sbrescia a 38 anni: “Dolce e competente” L’assessore Chiara Marciani a Fanpage.it: “Era un ragazzo dolce e competente. Una grave perdita”. Tantissimi messaggi di cordoglio su Facebook.

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto al Comune di Napoli per la morte dello staffista Giuseppe Sbrescia, aveva 38 anni. Peppe era nell'entourage dell'assessore ai Giovani, Chiara Marciani, ma era un volto molto noto a tutti coloro che frequentavano Palazzo San Giacomo, che frequentava già ai tempi della precedente amministrazione De Magistris. Era stato in passato anche Coordinatore Provinciale presso UDU (Unione degli Universitari ).

Era ricoverato da circa un mese, prima all'ospedale Vecchio Pellegrini, poi all'Ospedale dei Colli Monaldi-Cotugno-Cto. Negli scorsi giorni sono state tantissime le persone che gli hanno scritto messaggi di incoraggiamento e vicinanza, per dargli forza per affrontare la malattia. Purtroppo, non ce l'ha fatta. Si è dovuto arrendere alla malattia.

Marciani: "Dolce e competente"

L'assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani a Fanpage.it:

"Non conoscevo Giuseppe, ci siamo incontrati in Comune. Ma si è subito creata una grande sinergia. D’altronde era impossibile non volergli bene o non andare d’accordo con lui. E i tanti messaggi di tutti gli amici che, preoccupati, in questo periodo mi chiedevano delle sue condizioni di salute ne erano la dimostrazione. Dolce, sensibile, competente, era sempre pronto ad aiutare e a sostenere tutto coloro che si rivolgevano a lui. Ci mancherà tantissimo!".

L'ultimo messaggio su Facebook a gennaio

L'ultimo messaggio di Giuseppe su Facebook risale al 26 gennaio scorso:

“In molti – scriveva Peppe – mi state mandando messaggi di solidarietà e di messe a disposizione. Siete in tantissimi e troverò modo di ringraziare uno ad uno. Vi aggiorno: da oggi dopo 4 giorni di pronto soccorso ai Pellegrini dove comunque sono stato trattato molto molto bene, sono ricoverato in reparto malattie respiratorie al Monaldi dove riceverò cure più adatte alla mia polmonite e si spera tornare al più presto. Molti mi state chiedendo come mi sia ammalato, in realtà non lo so bene, lo scopriremo qua e si interverrà in maniera più mirata sul batterio. In ogni caso, senza sbilanciarmi ma proprio oggi inizio a sentirmi un po' meglio. Conto di tornare a brevissimo a pieni polmoni”.

Dolore e cordoglio al Municipio

Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sulla sua bacheca e di vicinanza alla famiglia per la terribile e prematura perdita. “Giuseppe Sbrescia il mio peppino adorato, l’amico di tante battaglie e di tante avventure è volato in cielo poco fa – scrive Lorenzo Crea – È stato fra i collaboratori più preziosi e bravi di Retenews24, un ragazzo di straordinario valore e di immensa vivacità intellettuale. Ci siamo poi ritrovati al Comune di Napoli, era fra le punte di diamante della squadra dell’Assessore Chiara Marciani. In questi giorni ho sperato potesse farcela. Non ce l’ha fatta, lasciandomi in una tristezza e in una solitudine infinita. Ciao Peppì vola alto vola libero, è stato un onore volerti bene fratello mio. Una giornata veramente pessima”.