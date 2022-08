L’Università Federico II accessibile a tutti: sono 15 milioni le visualizzazioni delle GIF in LIS La federico II incrementa la sua offerta formativa in LIS aggiungendo ai numerosi corsi online anche 130 GIF.

A cura di Redazione Napoli

L'Università Federico II ha dato il via, da qualche anno, a una serie di corsi online in LIS, la lingua dei segni, così da rendere sempre più accessibile l'apprendimento. Da qualche settimana, però, ha rafforzato il proprio impegno con la creazione di una serie di GIF che aiutano anche chi non conosce questa forma comunicativa visivo-gestuale ad apprendere almeno le basi minime e le parole chiave del settore del digital learning. Un'iniziativa che integra quella dei "Corsi Online e Accessibilità: MOOC in LIS" di Federica Web Learning, il Centro d’Ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale, dell'Università di Napoli Federico II.

L'Ateneo, infatti, prevede numerosi corsi online disponibili nella lingua dei segni per varie discipline, in formato MOOC (Massive Open Online Courses), dando la possibilità di scegliere di fruire i video tradotti in LIS, con gli appositi sottotitoli. Le GIF, invece, sono già disponibili sulla piattaforma Giphy, una delle principali al mondo per quanto riguarda il settore. Stando a quanto comunica l'Università: "Le GIF in LIS realizzate da Federica si uniscono su Giphy all’unico progetto già esistente, lanciato con le prime 2000 GIF in Lingua dei Segni Americana grazie al progetto “Sign With Robert”, nate per insegnare l’ASL, Lingua dei Segni Americana e per stimolare l’interesse per una forma di comunicazione ancora oggi poco conosciuta, con un approccio leggero, simpatico e che può contare sulle logiche della condivisione sui social".

Per ora sono circa 130 le GIF realizzate in LIS e riguardano soprattutto i temi del digital learning e dell’accessibilità. Un'iniziativa che ha già prodotto numeri di tutto rispetto, visto che ad oggi sono oltre 15,5 milioni le visualizzazioni delle diverse GIF. Federica Web Learning è il Centro di Ateneo per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'Università di Napoli Federico II che con la sua piattaforma offre libero accesso alla formazione e alla cultura, grazie a oltre 450 MOOC multidisciplinari ideati e realizzati con docenti dell’Università di Napoli Federico II e non solo.