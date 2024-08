video suggerito

Lutto per l'avvocatura napoletana: è morto Francesco Forzati, professore della Federico II È scomparso a 55 anni il professore e avvocato Francesco Forzati; lo comunica sui social l'account ufficiale della Camera Penale di Napoli.

A cura di Nico Falco

Francesco Forzati, foto dal sito Studio Legale Tributario Associato Forzati

È morto a 55 anni Francesco Forzati, avvocato e professore della Federico II, università in cui si è laureato con 110 e lode nel 1992. Nato a Napoli nel 1969, ha ottenuto l'abilitazione come avvocato nel 1997, quando aveva già intrapreso la carriera come docente lavorando in Italia e presso l'Università di Monaco di Baviera, in Germania. Nel 2000 ha cominciato ad insegnare nell'Università degli Studi del Sannio, per poi passare, nel 2004, alla Federico II, dove è rimasto per quasi 20 anni, prima come professore associato e successivamente, dal 2020, come titolare di cattedra nel Dipartimento di Giurisprudenza. Dal 2002 è stato docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali. A comunicare la scomparsa, il profilo ufficiale social della Camera Penale di Napoli:

Abbiamo appreso con dolore e sgomento della prematura scomparsa del Prof. Avv. Francesco Forzati. Ordinario di diritto penale alla Federico II, docente molto amato dai suoi studenti, ha saputo coniugare l'impegno accademico e la professione forense con spirito critico. Più volte relatore ai nostri convegni, convinto sostenitore del diritto penale liberale, ha dato un contributo rilevante alla rilettura critica degli strumenti di politica criminale.La comunità dei penalisti napoletani, stringendosi affranta al dolore della famiglia, piange la scomparsa di un amico, prima ancora che giurista eccelso ed illuminato.