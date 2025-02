video suggerito

Luna si precipita in camera da letto e trova la droga: pusher scoperto grazie al cane dei carabinieri Accade a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno denunciato un 25enne del posto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

A cura di Valerio Papadia

È apparso calmo, rispondendo a tutte le domande postegli dai carabinieri quando hanno bussato alla sua porta per una perquisizione, dichiarando più volte di non avere stupefacenti in casa. Insieme ai militari dell'Arma, però, c'era anche Luna, pastore tedesco del Nucleo Cinofili, che ha subito individuato la droga: così, a San Felice a Cancello, nella provincia di Caserta, un 25enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento dei carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Maddaloni, unitamente al Nucleo Cinofili di Sarno, è scattato nella serata di ieri, venerdì 7 febbraio, dopo le segnalazioni di alcuni residenti, che riferivano di un sospetto viavai nell'abitazione del giovane in via Fosse. Pertanto, i militari dell'Arma si sono presentati alla porta del 25enne: le sue risposte non hanno convinto i carabinieri, e così è entrata in azione Luna, che si è diretta subito in camera da letto, fermandosi proprio davanti al cassetto di uno dei comodini posti di fianco al letto.

All'interno del cassetto, tre involucri di plastica contenenti hashish già suddiviso in dosi; durante la perquisizione i carabinieri hanno rivenuti e sequestrato anche 1.800 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Accompagnato in caserma, il 25enne è stato denunciato a piede libero.