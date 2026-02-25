Lucienne Polito trovata morta in casa ad Aversa, aveva 23 anni: disposta l’autopsia

Immagine di repertorio

Una tragedia ha sconvolto la città di Aversa, in provincia di Caserta: Lucienne Polito, una ragazza di 23 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione nella serata di ieri, martedì 24 febbraio. È stato un conoscente, che non riusciva a mettersi in contatto con lei, ad allertare i soccorsi: sul posto, in via Vito di Jasi, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione – nella quale la 23enne si trovava da sola – consentendo ai sanitari del 118 di entrare in casa e di trovare il corpo di Lucienne Polito, purtroppo, privo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Aversa, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso; stando a una prima ricostruzione, il corpo della 23enne non presentava segni di violenza. Dal momento, però, che la giovane non soffriva di alcuna patologia pregressa ed era in salute, la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, che chiarirà definitivamente le cause del decesso della giovane, che al momento risultano ancora sconosciute.