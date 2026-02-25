napoli
Lucienne Polito trovata morta in casa ad Aversa, aveva 23 anni: disposta l’autopsia

La 23enne Lucienne Polito è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri, 24 febbraio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Una tragedia ha sconvolto la città di Aversa, in provincia di Caserta: Lucienne Polito, una ragazza di 23 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione nella serata di ieri, martedì 24 febbraio. È stato un conoscente, che non riusciva a mettersi in contatto con lei, ad allertare i soccorsi: sul posto, in via Vito di Jasi, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso dell'abitazione – nella quale la 23enne si trovava da sola – consentendo ai sanitari del 118 di entrare in casa e di trovare il corpo di Lucienne Polito, purtroppo, privo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Aversa, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso; stando a una prima ricostruzione, il corpo della 23enne non presentava segni di violenza. Dal momento, però, che la giovane non soffriva di alcuna patologia pregressa ed era in salute, la salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, che chiarirà definitivamente le cause del decesso della giovane, che al momento risultano ancora sconosciute.

napoli
