Negli ultimi giorni, passeggiando per le vie del centro di Napoli in molti si sono imbattuti in una giovane "palleggiatrice", che con le sue doti da giocoliera ha incantato napoletani e turisti di passaggio. Si tratta di Lucia Mallardi, classe 1989, ex calciatrice, che ha da diversi anni intrapreso la carriera di artista di strada. Dopo aver vissuto diversi anni a Berlino, da qualche giorno si trova nel capoluogo partenopeo, al quale si è detta molto legate nonostante le sue origini pugliesi.

"Anche se poi sono cresciuta in Abruzzo", ha spiegato a Fanpage.it, "ma sono sempre stata legatissima a Napoli. Ho conosciuto fin da piccola tantissime persone che venivano da questa stupenda città, e me la sono sempre portata nel cuore". Lucia Mallardi, un passato nelle fila dal Giulianova, dell'Ortona e della Lazio Femminile, prima di tentare la fortuna in Germania: Hertha Berlino, Internationale, Viktoria, poi beach soccer ed infine Blau Weiß Höhen Nouendorf, prima di un brutto infortunio che l'ha fermata. Poi, la passione per il teatro: le sue doti da giocoliera la portano a improvvisare spettacoli in strada, fino a rappresentare in alcuni teatri italiani, come il Teatro Piccolo di Milano, uno one-woman-show dal titolo "La CalciAttrice". Spettacolo che spera di portare anche sui palcoscenici di Napoli.

"A casa mia vige un detto barese", ha detto ancora Lucia Mallardi a Fanpage.it "che dice che il napoletano è il più signore di tutti quanti, proprio per il cuore. Napoli è per me l'emblema del calore umano, sono molto riconoscente a questa città e alle persone che ci vivono". In questi giorni, Lucia continua le sue performance tra via Toledo, piazza del Gesù, e le altre strade limitrofe del Centro Storico di Napoli. E i napoletani, e i turisti, si fermano estasiati a guardare i suoi palleggi e le sue maestrie con un pallone. "Prima mi prendevano in giro: mi chiamavano MaraDonna", ha aggiunto ancora Lucia Mallardi contatta da Fanpage.it, "ora porto in scena lo spettacolo del calcio e del teatro, sperando di poterlo fare al più presto su un palcoscenico napoletano".