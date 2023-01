Lotteria Italia, la storia del biglietto da 2 milioni mai riscosso: ora è perduto per sempre Negli ultimi anni il valore dei premi non riscossi della Lotteria Italia ammonta a circa 30 milioni di euro; le vincite possono essere reclamate entro 180 giorni.

A cura di Nico Falco

C'è, da qualche parte, un biglietto vincente della Lotteria Italia da due milioni di euro che non è mai stato incassato. Era stato acquistato nel 2016 a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, ma il fortunato giocatore non si è mai presentato a ritirare il premio. Forse lo ha distrattamente buttato, o lo ha perso, senza mai accorgersi, almeno si spera, di avere tra le mani un biglietto vincente.

Incredibile? a quanto pare, no. Come ricorda l'agenzia Agimeg (Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco) quello del centro del Casertano non è l'unico caso: i premi della Lotteria Italia non riscossi negli ultimi anni ammontano a quasi 30 milioni di euro. Un tesoro che sarebbe dovuto finire nelle tasche di una manciata di fortunati e che, invece, è rimasto nelle casse dello Stato. E che lì rimarrà per sempre: i premi vanno infatti reclamati entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dei biglietti vincenti sulla Gazzetta Ufficiale, oltre quel termine il denaro viene incamerato senza possibilità di recupero.

I premi non riscossi della Lotteria Italia

Il primato risale al 2008-2009, quando non è stato riscosso un biglietto venduto a Roma: valore, cinque milioni di euro; in quel caso la somma venne nuovamente messa in palio l'anno successivo (e incassata). In quell'edizione i premi non incassati ammontavano, in totale, a circa 7 milioni di euro. Qualche anno prima, nell'edizione 2015-2016, nelle casse dello Stato erano rimasti oltre 2,9 milioni di euro, tra i quali i due milioni vinti a San Nicola La Strada. Nel 2014 on furono riscossi premi per 1,7 milioni, tra cui il quarto premio finito a L'Aquila. E nel 2012, storia simile: oltre al premio da due milioni di euro, non vennero riscosse altre vincite per quasi 3 milioni di euro.