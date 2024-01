Lotteria Italia, il secondo premio da 2,5 milioni di euro vinto a Campagna (Salerno) Venduto nell’area di servizio Campagna Nord il biglietto che vale 2,5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2003. Altri 14 i biglietti ad alti premi in Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il Cilento si fa ricco: il biglietto che vale il secondo premio nella Lotteria Italia 2023 e dunque 2,5 milioni di euro, è stato infatti venduto a Campagna, nella provincia salernitana. Si tratta del tagliando dal numero di serie M 382938, che è stato venduto presso l'area di servizio "Campagna Nord", sulla Salerno-Reggio Calabria, in direzione del capoluogo della valle dell'Irno.

Ma la Dea Bendata, nell'estrazione di quest'anno, ha distribuito diverse vincite in tutte le province della Campania: sorteggiati anche 4 tagliandi da 100mila euro ciascuno a Napoli Città e in provincia, ad Ottaviano, mentre ancora in quella di Salerno gli altri due tagliandi, uno ad ed Eboli ed un altro a Sala Consilina, curiosamente neanche troppo lontani proprio da Campagna, dove è stato centrato quello ancor più fortunato da 2,5 milioni di euro. Altri 12 biglietti venduti tra le province di Napoli, Salerno e Caserta invece vincono rispettivamente 20mila euro a testa, per un totale, dunque, di 15 biglietti fortunati in Campania da valore complessivo di 3 milioni e 140mila euro vinti in regione.

Questo il riepilogo dei biglietti fortunati venduti in Campania:

Leggi anche La Campania è la regione italiana in cui si vive meno a lungo. Ma anche la più giovane

Biglietto vincente di prima categoria da 2,5 milioni di euro

Questo il numero di serie del biglietto venduto in Campania e che vale il secondo posto alla Lotteria Italia 2023, dal valore di 2,5 milioni di euro.

– M 382938 CAMPAGNA (Salerno)

Biglietti vincenti di seconda categoria da 100mila euro

Queste le le serie e i numeri dei 15 biglietti estratti di seconda categoria della Lotteria Italia 2023, dal valore di 100mila euro ciascuno:

– I 257605 NAPOLI (NA)

– N 200785 EBOLI (SA)

– L 207346 OTTAVIANO (NA)

– L 327933 SALA CONSILINA (SA)

Biglietti vincenti di terza categoria da 20mila euro

Infine, queste le serie e i numeri dei 12 biglietti venduti in Campania estratti per i premi di terza categoria della Lotteria Italia 2023, del valore di 20mila euro ciascuno:

– M 196146 SALERNO (SA) 20.000,00

– C 261746 SAN VITALIANO (NA) 20.000,00

– D 490148 NAPOLI (NA) 20.000,00

– B 252747 SAN NICOLA LA STRADA (CE) 20.000,00

– F 474922 NAPOLI (NA) 20.000,00

– P 435202 SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) 20.000,00

– G 260632 QUALIANO (NA) 20.000,00

– N 173560 CAVA DE TIRRENI (SA) 20.000,00

– F 482517 NAPOLI (NA) 20.000,00

– I 333812 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) 20.000,00

– A 442210 NAPOLI (NA) 20.000,00

– I 487038 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 20.000,00