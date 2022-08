L’ostetrica Wendy Maffei da Avellino all’Etiopia: aiuterà le donne a partorire in sicurezza Wendy Maffei, 23 anni, da Avellino all’Etiopia per un progetto umanitario: lavorerà nell’ospedale di Wolisso, per aiutare le donne a partorire in sicurezza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Da Avellino all'Etiopia per aiutare le giovani donne a partorire in sicurezza: è la storia di Wendy Maffei, giovane ostetrica irpino di soli 23 anni. Per un mese, assieme alla Fondazione Rachelina Ambrosini, lavorerà nell'ospedale di Wolisso dove lavora l'associazione Medici con l'Africa Cuamm. Il progetto, "Prima le mamme e i bambini", è iniziato nel 2018 presso l'Università di Salerno, e prevede l'invio di giovani ostetriche per un mese in Africa, sia per attività di aiuto ai più bisognosi sia per sperimentarsi in un contesto diverso da quello europeo e italiano. Lo scorso anno partì Elena De Stefano, stavolta toccherà all'avellinese Wendy Maffei.

"Ho deciso di partire sia per una crescita professionale, strettamente legato alla mia formazione di ostetrica, che per l’aspetto umanitario di cura e aiuto là dove forte è il bisogno: mi aspetto di apprendere tanto da questa esperienza, il bagaglio con cui parto, tutto ciò che ho imparato nei miei anni di studio, è sicuramente inferiore rispetto a ciò che imparerò sul campo. Per me è una grande opportunità di cui non avrei potuto usufruire senza la borsa di studio della Fondazione e l’accordo con il Cuamm": così la giovane ostetrica, in una nota diffusa dalla Fondazione Rachelina Ambrosini.

Wendy Maffei lavorerà nell'ospedale di Wolisso, uno dei più noti nella regione di Oromia che ospita anche la capitale di Addis Abeba. Nosocomio da 200 posti letto che nel 2021 ha effettuato 80.282 visite ambulatoriali, 12.183 ricoveri, 4.206 parti su un bacino di popolazione pari a circa un milione di persone. Ospedale che è stato anche in prima linea per fronteggiare l'emergenza Covid che in Etiopia.