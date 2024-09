L’ospedale Pascale di Napoli è tra i 50 migliori centri oncologici del mondo

video suggerito

L'ospedale Pascale di Napoli, nosocomio che rientra nell'Istituto Nazionale Tumori, è tra i 50 ospedali oncologici migliori al mondo. Il nosocomio partenopeo, infatti, nel 2024 si è piazzato al 47esimo posto della classifica World's Best Hospitals, per quanto riguarda i centri oncologici, stilata ogni anno da Newsweek: la classifica tiene conto del tenore e dell'aspettativa di vita, delle dimensioni della popolazione, del numero di ospedali e soprattutto della disponibilità di dati relativi ad ogni aspetto del servizio ospedaliero. Secondo la rivista statunitense, l'ospedale Pascale merita la 47esima posizione "per i suoi standard di assistenza eccellente". Un risultato, questo, che migliora quello ottenuto lo scorso anno: nel 2023, infatti, il Pascale si era piazzato al 51esimo posto.

"Un doppio traguardo, raggiunto grazie alla sapiente regia del nostro direttore scientifico, Alfredo Budillon, al coinvolgimento di diverse figure, come l'oncologo medico, il chirurgo, il patologo dedicato, il radioterapista, un componente dell'area scientifica o di ricerca, lo psicologo, il logoterapista. E grazie alla grandissima attenzione e sensibilità manifestate da sempre dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Prova che dove, e quando, c'è sinergia, il risultato finale è sempre maggiore della somma dei singoli componenti. Un traguardo che ci impone di continuare con sempre maggiore impegno" ha dichiarato Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale.