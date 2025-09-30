L’omicidio della moglie, 70km in auto col figlio morto e la figlia in fin di vita: la fuga di Salvatore Ocone

Emesso fermo per Salvatore Ocone: è accusato del duplice omicidio della moglie Elisa Polcino e del figlio di 15 anni e di tentato omicidio della figlia 16enne.

Salvatore Ocone e la villetta dove è stato rinvenuto il corpo della moglie, Elisabetta Polcino

Quando l'elicottero dei carabinieri ha individuato l'automobile di Salvatore Ocone, il 58enne di Paupisi (Benevento) in fuga dopo la scoperta del cadavere della moglie, Elisa Polcino, la Opel Mokka era ferma in un campo nei pressi del comune di Ferrazzano, in provincia di Campobasso. Le pattuglie l'hanno raggiunta e nell'abitacolo c'erano l'uomo e i due figli: il ragazzo di 15 anni morto, la sorella in condizioni gravissime e con ferite che indicano che potrebbe essere stata colpita, anche lei, con una pietra. Diversi gli interrogativi sulla vicenda: a cominciare dalle cause dell'omicidio della moglie, compiuto da un uomo che in paese qualcuno descrive come "strano" e con un passato di depressione però superata, per arrivare al destino dei due figli, che potrebbero essere stati feriti già a Paupisi e poi trasportati in auto in Molise per, terzo interrogativo, un motivo ancora da chiarire.

Ocone fermato per duplice omicidio

In serata è arrivato il decreto di fermo, emesso dalla Procura di Benevento: Salvatore Ocone è accusato di duplice omicidio, della moglie e del figlio, e di tentato omicidio nei confronti della figlia. Il provvedimento è stato notificato dai carabinieri di Benevento e Campobasso; il 58enne è in queste ore sotto interrogatorio, al termine del quale sarà portato nel carcere di Campobasso.

La fuga di Salvatore Ocone da Paupisi a Campobasso

Il corpo di Elisabetta Polcino era stato scoperto alle nove circa, quando la madre di Ocone, non vedendo la nuova uscire coi figli per accompagnarli a scuola, aveva raggiunto il loro appartamento, nella stessa villetta. In casa ha trovato il corpo della 49enne. Ha urlato, è arrivato un vicino di casa, pochi minuti dopo erano sul posto i carabinieri del Comando Provinciale di Benevento, guidati dal colonnello Enrico Calandro.

Per Elisa Polcino non c'era più nulla da fare: morta, con delle gravi ferite alla testa, provocate probabilmente con un sasso o un grosso oggetto contundente. Salvatore Ocone, il marito, sparito. Così come i due figli di 15 e 16 anni: non erano entrati a scuola e nessuno sapeva dove fossero. E davanti alla villetta non c'era nemmeno la Opel Mokka del 58enne. Il timore, poi confermato, era che li avesse portati con lui.

Il 58enne in auto col figlio morto e la figlia gravemente ferita

Per tutta la giornata i carabinieri, col supporto delle altre forze di polizia, hanno cercato l'uomo. A Paupisi, piccolo centro del Beneventano da 1.400 persone, nei dintorni, e mano a mano sempre più lontano. Fino a quando, poco prima delle 19, l'elicottero del nucleo di Pontecagnano ha avvistato l'automobile e l'ha segnalata alle pattuglie a terra. Ocone non ha opposto resistenza. Per il figlio di 15 anni, ormai nulla da fare: morto, forse addirittura dalla mattina. La figlia, invece, seppur grave, era ancora viva; è stata portata in ospedale, dove le hanno riscontrato una frattura della teca cranica. Una ferita profonda, causata, forse, anche questa con un sasso. Forse lo stesso con cui è stata uccisa la madre.

Sul posto è arrivato il medico legale, Massimiliano Guerriero, che ha fatto la prima ispezione sul cadavere del giovane; nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia per accertare le cause del decesso. "Al momento le indagini sono in corso – ha detto il procuratore di Benevento, Gianfranco Scarfò, che coordina le indagini – non sappiamo l'orario esatto della morte del ragazzino, ma certo la vicenda è iniziata stamattina a Benevento".