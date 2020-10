Un gruppo composto da cittadini e commercianti ha bloccato questa mattina, 15 ottobre, la rotonda di Arzano, uno dei principali snodi della viabilità del comune della provincia di Napoli e di tutta l'area nord. La protesta, pacifica, è partita alle prime ore di oggi e il presidio sta causando gravi disagi alla circolazione. Il motivo è nel provvedimento emesso ieri dal sindaco, il commissario prefettizio Maria Pia De Rosa, che ha imposto il lockdown sul territorio comunale in seguito all'aumento di contagi da coronavirus: 200 positivi, che hanno portato alla serrata di tutte le attività. La rotonda è stata bloccata anche con sacchi della spazzatura che impediscono il passaggio delle automobili.

Il lockdown era stato chiesto dall'Asl e varato dalla Prefettura di Napoli sentita la commissione prefettizia (dal febbraio 2019 ad Arzano c'è il commissario). Le disposizioni prevedono la chiusura di tutti i negozi, ad eccezione di quelli di beni di prima necessità, ma non ci sono limitazioni agli spostamenti dei singoli cittadini. L'ordinanza, la numero 36 pubblicata nel tardo pomeriggio di oggi, entra in vigore dalla mezzanotte di ieri 14 ottobre e e sarà valida fino alle 24 di venerdì 23 ottobre

"In queste condizioni non esiste un vero lockdown, quindi i cittadini si spostano negli altri paesi per gli acquisti – spiega a Fanpage.it Giovanni Di Giorgio, presidente dell'Aspecon, l'associazione commercianti di Arzano – noi chiediamo una riapertura con regole ferree che possano servire realmente ad arginare il contagio, oppure un lockdown vero, quindi fermare anche la libertà di circolazione e chiudere tutto il territorio comunale. Quella attuale è una via di mezzo che penalizza soltanto i commercianti".