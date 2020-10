Il sindaco di Vico Equense (Napoli), Andrea Buonocore, ha firmato un'ordinanza con la quale si vieta "ogni tipo di spostamento all'interno del perimetro abitato della frazione Ticciano, nonché in entrata ed in uscita dall'abitato stesso, ad eccezione di spostamenti determinati da situazione di urgente necessità per approvvigionamento viveri e medicinali, da parte di soggetti non sottoposti ad isolamento". Nessuno, quindi, potrà uscire dal territorio della frazione se non per casi di urgenza. Solo un componente del nucleo familiare potrà uscire di casa per rifornimenti alimentari o di farmaci. A Ticciano potranno aprire solo negozi che vendono generi alimentari con apertura alle ore 7 e chiusura intorno alle ore 19. Dovranno restare chiuse, invece, tutte le attività di somministrazione (bar, ristoranti, locali). Potranno rimanere aperte le pizzerei, ma solo per la consegna a domicilio. Non sarà consentito spostarsi neanche per raggiungere il proprio luogo di lavoro. L'ordinanza resterà in vigore fino al prossimo 24 ottobre. Su 600 abitanti sarebbero oltre 20 i cittadini positivi a Covid-19

L'ordinanza del sindaco di Vico Equense: lockdown a Ticciano

Il testo dell'ordinanza del sindaco: