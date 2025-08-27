Lo Stadio Maradona in EA Sports FC 26: le prime immagini dell’impianto del Napoli Calcio

Prime spettacolari immagini dello Stadio Maradona realizzato per EA Sports FC 26: è il terzo stadio d’Italia dopo lo Stadium di Torino e il Friuli di Udine ad essere riprodotto fedelmente nel gioco.

Lo Stadio Diego Armando Maradona "sbarca" su EA Sports FC 26, in uscita il prossimo 19 settembre in early access. L'annuncio arriva direttamente da Electronic Arts, che ha riprodotto lo stadio partenopeo con un'attenzione ai dettagli straordinaria, frutto dell'accordo tra EA SPORTS ed il Comune di Napoli, proprietario dell'impianto. Si tratta del terzo stadio della Serie A che sarà incluso nel gioco, dopo lo Stadium di Torino e il Friuli di Udine (ribattezzati per motivi di sponsorizzazione Allianz Arena il primo e Bluenergy Stadium il secondo).

Settimane di lavoro per i tecnici di EA Sports, per effettuare rilievi e riprese audiovisve, catturando suoni ed atmosfere per riprodurre il più fedelmente possibile l'atmosfera di quello che fu lo Stadio San Paolo ed oggi dedicato al più grande giocatore di tutti i tempi. "Siamo davvero entusiasti di portare il leggendario stadio Diego Armando Maradona in FC 26, collaborando con la città di Napoli", ha spiegato James Taylor, Director of Football Partnerships di EA SPORTS, "Il feedback della community ha dato slancio a FC 26 e siamo lieti di poter soddisfare le richieste dei fan di avere questo stadio iconico nel gioco. Non vediamo l'ora di ammirare i tifosi del Napoli mentre festeggiano nel loro stadio, dentro e fuori dal gioco”.

Soddisfatto anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che ha aggiunto: “L'inserimento dello stadio Diego Armando Maradona in EA SPORTS FC 26 rappresenta un’ulteriore vetrina internazionale e motivo d’orgoglio per la città. Si tratta di un'occasione per raccontare Napoli e il suo tifo per gli azzurri a tutto il mondo, in particolare ai giovani che vivono questa passione anche attraverso il videogioco. L'atmosfera vibrante dello stadio Diego Armando Maradona accompagna la squadra Campione d'Italia in ogni fase di gioco, prima e dopo la partita. E sono certo che, anche nel videogioco, il tifo napoletano farà la differenza".

"Siamo entusiasti di vedere finalmente il nostro Stadio Diego Armando Maradona rappresentato in-game. In un momento così significativo per la storia del Club, Campione d’Italia 2024/25 e a un anno dal suo centenario, è emozionante offrire ai nostri tifosi la possibilità di vivere le sensazioni uniche delle partite anche in formato digitale", ha concluso Tommaso Bianchini, direttore generale dell'area Business del Calcio Napoli.