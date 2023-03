Lo stadio Maradona di Napoli fatto di mattoncini Lego: l’opera in mostra a Città della Scienza La riproduzione dello stadio napoletano sarà visibile nell’ambito della manifestazione “Partenoplay”: è stata realizzata dall’associazione Brickanti con 24mila mattoncini Lego.

A cura di Valerio Papadia

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli realizzato con i mattoncini Lego: non si tratta di un set ufficiale della famosa azienda danese, ma dell'opera realizzata dall'associazione "Brickanti – mattoncini al Sud". Si tratta di un piccolo capolavoro, una riproduzione fedele dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, realizzata mantenendo tutte le proporzioni (naturalmente in scala): lo stadio Maradona fatto di mattoncini Lego ha un ovale di 1 metro e 25 centimetri, è alto 24 centimetri e largo 90; la realizzazione dell'opera ha richiesto circa 8 mesi di lavoro.

Il modello del Maradona realizzato dall'associazione Brickanti sarà esposto nell'ambito della manifestazione "Partenoplay – il Festival del gioco per tutti", che si svolge proprio nel weekend in corso nel complesso di Città della Scienza, a Bagnoli: la manifestazione è visitabile oggi, sabato 11 marzo, e domani, domenica 12 marzo. Sarà poi possibile assistere agli spettacoli al Planetario, nonché visitare il museo interattivo del corpo umano Corporea, nonché le mostre attualmente in corso. Per tutte le info è possibile consultare il sito di Città della Scienza.

La manifestazione Partenoplay rientra nel progetto "Una città per giocare" dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli, realizzato dalla cooperativa sociale Progetto Uomo, in collaborazione con la Ludoteca Cittadina di Napoli e Città della Scienza.