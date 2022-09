Lo stadio Maradona canta “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”: l’ironia dei tifosi partenopei Nell’intervallo della partita di Champions League contro il Liverpool, i tifosi partenopei hanno cantato la canzone che inneggia al Vesuvio e alla distruzione della città al centro delle polemiche.

A cura di Valerio Papadia

Ha fatto tanto discutere, nei giorni scorsi, una canzone di dubbio gusto, per usare un eufemismo, apparsa su Spotify: caricato sulla piattaforma di streaming musicale dall'utente Ultras United, il brano si intitola "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta". Un becero coro che si sente, purtroppo, anche negli stadi e che inneggia all'eruzione del Vesuvio e alla distruzione del capoluogo campano sulle note della più celebre canzona "Freed from desire" e che ha scatenato moltissime polemiche sul web. Per esorcizzare la vicenda, per combattere questo ennesimo episodio di discriminazione territoriale, ieri, nell'intervallo della partita di Champions League andata in scena allo stadio Diego Armando Maradona, vinta contro il Liverpool per 4 a 1, i tifosi partenopei hanno intonato il brano.

Non si sa ancora quando la canzone sia stata pubblicata

Nonostante il profilo Ultras United sia verificato su Spotify, non è ancora chiara al data di pubblicazione della canzone sulla piattaforma di streaming musicale. Come indicato, il brano pare sia stato pubblicato il 1° gennaio 2020, ma una canzone che si avvale della stessa base, dal titolo "Pioli on fire" (dedicata al tecnico del Milan) è stata pubblicata soltanto il 15 luglio 2022. In molti ritengono che anche quella sul Vesuvio possa essere stata pubblicata nei mesi o addirittura nelle settimane scorse, visto che precedentemente nessuno l'aveva mai ascoltata.