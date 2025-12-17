Lo spacciatore amava le tartarughe rare, in casa trovate specie protette (e 13 kg di hashish)

Le tartarughe sequestrate

Quando si sono trovati davanti quasi una decina di tartarughe, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco si sono interrogati: vuoi vedere che si tratta di specie rare o protette? Così è stato: gli spacciatori controllati e arrestati avevano anche il "pallino" per questi straordinari e longevi rettili.

I militari avevano perquisito un’abitazione di via Acampora, ad Ercolano, dove vive una donna di 46 anni, incensurata e residente in città. All'interno della mansarda del sottotetto è stato rinvenuto un sacco contenente 13 chili di hashish, suddivisi in 128 panetti. La droga è stata sequestrata e la donna arrestata. E fin qui una normale operazione antidroga.

Le perquisizioni sono state estese anche ad altre abitazioni della zona. In casa di un 34enne, originario di Ponticelli, quartiere della periferia Orientale di Napoli, sono stati trovati 13mila euro in contanti – un bel po' di soldi da tenere in casa – e un bilancino di precisione. Tutto fa pensare che siano "strumenti" per l'attività da pusher. L'uomo è stato denunciato.

Nel corso delle operazioni, i carabinieri hanno inoltre notato la presenza di numerose tartarughe nella corte di un appartamento. E qui l'anomalia, la stranezza: è stato richiesto l’intervento dei carabinieri forestali del Nucleo Parco, che hanno sequestrato 27 esemplari: 26 tartarughe della specie protetta Testudo hermanni e una Testudo graeca. Una coppia, marito e moglie, è stata denunciata.