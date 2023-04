Lo scudetto del Napoli nel nuovo film di Denzel Washington I festeggiamenti dei tifosi del Napoli per l’anno dello scudetto nel nuovo film The Equilizer 3 con Denzel Washington e Dakota Fanning.

Le scene dal trailer di The Equalizer 3 con Denzel Washington

Lo scudetto del Napoli nel nuovo film di Denzel Washington, girato l'anno scorso tra Napoli e la Costiera amalfitana. Nel trailer di "The Equalizer 3", che ha protagonista il grande attore americano, c’è spazio infatti anche per i festeggiamenti dei tifosi del club partenopeo. Bandiere azzurre, striscioni, trombette, canti e cori per l’esultanza dei tifosi partenopei fanno irruzione nei tre minuti di filmato, che anticipa il film d'azione. Il film, prodotto da Sony Pictures, Escape Artists e Columbia, e diretto dal regista Antoine Fuqua, è stato girato lo scorso autunno in gran parte in Campania. Nel cast figurano anche le attrici Dakota Fanning e Gaia Scodellaro.

Foto da Instagram sonypictures

Le riprese sono partite lo scorso settembre. Tra le location la Costiera Amalfitana con Atrani, Maiori e Minori, il centro storico di Napoli, con piazza del Gesù, Montesanto e tanti vicoli caratteristici, via Sedile di Porto e via Sant'Aspreno, le scale di Montesanto. Denzel, lo scorso ottobre, ha approfittato della location per visitare con la famiglia Positano, tra le perle della costiera, e cenare in alcuni ristoranti con prelibatezze della cucina campana, come al Chez Black dove è stato immortalato in alcune foto. A Napoli si è concesso diverse passeggiate al centro storico, intrattenendosi la sera in piazza del Gesù.

L'entusiasmo della città per la cavalcata del Club azzurro, guidato dal mister Luciano Spalletti, verso lo scudetto, e l'esultanza dei tifosi azzurri per le prodezze dei calciatori Osimhen e Kvaratskhelia devono aver molto colpito la troupe cinematografica. Tanto da convincere il regista ad inserire alcune immagini del carosello azzurro dei festeggiamenti all'interno della pellicola e anche nel trailer che è stato da poco distribuito e che ha come colonna sonora di "Nel blu dipinto di blu" di Domenico Modugno. Il film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche italiane quest’estate.