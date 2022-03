Lo chef stellato Gennaro Esposito guiderà il ristorante del nuovo hotel La Palma a Capri Il nuovo hotel, guidato dalla compagnia di alberghi di lusso Oetker Collection, aprirà i battenti sull’isola azzurra nell’estate 2022: il ristorante sarà guidato dallo chef bistellato Gennarino Esposito.

A cura di Valerio Papadia

Il ristorante del nuovo Hotel La Palma di Capri (Foto: Instagram/Gennaro Esposito)

Le voci circolavano già da qualche tempo, ma finalmente oggi è arrivata la conferma, proprio dal diretto interessato: Gennarino Esposito, chef due Stelle Michelin con il suo Torre del Saracino a Vico Equense, guiderà il ristorante del nuovo Hotel La Palma, struttura di lusso che aprirà i battenti nell'estate 2022 sull'isola di Capri. Si tratta, in realtà, del più antico albergo di Capri, costruito sull'isola azzurra nella prima metà dell'Ottocento e ora tornato agli antichi fasti di una volta grazie al gruppo Oetker Collection, proprietario di hotel di lusso in tutto il mondo, che gli ha ridato nuova vita.

Come detto, è stato proprio lo chef di Vico Equense che oggi, giovedì 24 marzo, ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto di quello che sarà il nuovo ristorante. "Capri mi ha regalato sempre esperienze uniche, insegnandomi molto e lasciandomi bellissimi ricordi. Oggi sono molto felice di ritornare sull’isola azzurra con un nuovo progetto gastronomico: portare le bellezze della cucina mediterranea, quella autentica, fortemente legata al territorio, e celebrare l’intramontabile spirito romantico di Capri con Gennaro’s e Bianca" ha scritto lo chef.

Chef Gennarino Esposito

"È per me un onore e un piacere – continua chef Gennarino Esposito – guidare la cucina dello storico Hotel La Palma a Capri, reinventato da Oetker Collection per riportare in vita tutto il suo fascino dimenticato, espressione del lifestyle isolano, l’iconica dolce vita. Un’ospitalità senza tempo, sapori genuini e l’esclusiva atmosfera di questa meravigliosa isola partenopea".

Il nuovo Hotel La Palma a Capri

Costruito nel 1822 e, come detto, albergo più antico di Capri, l'Hotel La Palma è stato completamente ristrutturato da Oetker. Situato a pochi passi dall'iconica Piazzetta, il nuovo albergo disporrà di 50 tra camere e suites, una piscina, una Spa, tre boutique di moda, ristoranti e bar panoramici e un beach club privato.