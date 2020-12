Una lite familiare la notte di Natale, un dissidio per soldi nell'ambito di rapporti familiari già complicati. Poi, il tragico epilogo che sarebbe potuto anche essere ancora più drammatico. Ma fortunatamente il figlio colpito da un colpo d'arma da fuoco dal padre non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto venerdì 25 dicembre nei complessi di edilizia popolare di via Ruggiero a Caserta, nel popoloso rione Cappiello. La polizia ha ricostruito quanto avvenuto: O. P. 62 anni avrebbe litigato violentemente con il figlio di 39 anni, per una questione economica; ad un certo punto l'anziano avrebbe preso la pistola regolarmente detenuta facendo fuoco e colpendo il figlio all'addome. Il 39enne è stato trasportato all'ospedale di Caserta dove è stato ricoverato e medicato, il proiettile è poi fuoriuscito dal fondoschiena senza ledere organi vitali. Il genitore è stato denunciato a piede libero.