Litiga con un uomo alle Poste e torna a casa a prendere la pistola: 43enne denunciato a Napoli È accaduto in vico Polveriera, zona Arenaccia: un 43enne è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

A cura di Valerio Papadia

Una banale lite poteva sfociare in qualcosa di più grave: dopo aver litigato con un uomo all'ufficio postale, un 43enne – già sottoposto alla misura della libertà vigilata – è tornato a casa per prendere la pistola ed è tornato sul posto, intenzionato ad utilizzarla. Nel pomeriggio di ieri, martedì 3 gennaio, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli sono intervenuti in vico Polveriera, in zona Arenaccia, per la segnalazione di una lite tra due uomini.

In casa dell'uomo trovata anche un'altra pistola

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, tra i due uomini è scoppiata una lite per futili motivi all'esterno dell'ufficio postale. Dopo aver inveito uno contro l'altro, il 43enne è tornato a casa ed è poi ritornato sul posto, ma al suo arrivo l'altro uomo si era già allontanato. In quel momento, però, sul posto sono arrivati gli agenti, che lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso dell'arma.

I poliziotti hanno allargato allora la perquisizione anche all'abitazione del 43enne, rinvenendo un'altra pistola, in questo caso giocattolo, però priva del tappo rosso. L'uomo è stato così denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per porto di armi od oggetti atti ad offendere.