Litiga con un senzatetto e lo accoltella alla testa, arrestato 22enne a Volla Arrestato un 22enne incensurato a Volla (Napoli): durante un litigio ha accoltellato un senzatetto alla testa, è accusato di tentato omicidio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri a Volla, in provincia di Napoli, con l'accusa di tentato omicidio: ha sferrato una coltellata a un senzatetto 37enne, a quanto pare durante un litigio, ferendolo con un fendente nella regione posteriore della testa. La vittima è stata trasportata nella casa di cura "Villa dei Fiori" di Acerra, dove è stata ricoverata in prognosi riservata; non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria, e nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti.

I militari della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti sul posto intorno alle 22 di ieri, 13 novembre, a seguito della segnalazione del ferimento. I motivi non sono ancora chiari ma sarebbero riconducibili ad un litigio: non è escluso che tra i due fosse nato un battibecco poi sfociato nella violenta aggressione e quindi nella coltellata alla testa. Il giovane, un incensurato di Casalnuovo (Napoli), è stato identificato dai carabinieri e una volta individuato come responsabile è stato tratto in arresto.

Il 37enne ferito è stato soccorso e accompagnato nella clinica, dove è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici del caso; si tratta di un italiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti, anche per violenza nei confronti dei familiari, che da qualche tempo dormiva nella sua automobile a Volla. Nel corso dell'intervento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato l'arma usata per ferire l'uomo nella zona occipitale sinistra: si tratta di un coltello a farfalla con lama di dieci centimetri.