Litiga con la moglie e la colpisce con 10 coltellate: arrestato, la donna è grave in ospedale

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha accoltellato la moglie per dieci volte, durante una lite domestica scoppiata a quanto pare per motivi sentimentali: l'uomo è stato arrestato, mentre la moglie si trova ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Giuliano per le ferite subite. La vicenda è accaduta a Giugliano in Campania, nell'hinterland partenopeo. L'uomo, che si trova ora nel carcere napoletano di Poggioreale, deve rispondere di tentato omicidio e maltrattamenti e sarà giudicato per direttissima: si tratta di un 37enne giuglianese, incensurato.

La vicenda è accaduta nella serata di ieri, lunedì 14 novembre: la coppia era in casa, quando è iniziata una violenta lite a quanto pare per motivi sentimentali. L'uomo ha così afferrato un coltello e lo ha spezzato, impugnando poi la lama con la quale l'ha colpita ben dieci volte: uno dei colpi, il più profondo, ha raggiunto la zona lombare. A sua volta, il 37enne si è ferito alla mano a causa dell'impugnatura della lama stessa. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione e della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, che hanno arrestato per tentato omicidio e maltrattamenti l'uomo. La donna è stata invece ricoverata in ospedale, dove si trova in prognosi riservata: non è in pericolo di vita, ma resta sotto costante osservazione da parte dei medici dell'ospedale San Giuliano di Giugliano. Il compagno 37enne incensurato, dopo l'arresto, è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio: rischia una pesante pena in caso di condanna. Sequestrata anche la lama utilizzata per ferire la donna. Al vaglio degli inquirenti anche la possibilità che in passato possano esserci state altre violente liti tra i due: ma si attende di poter sentire la donna, in questo momento ancora ricoverata in ospedale.