Litiga con il vicino e gli spara: 49enne ferito a Posillipo, ricercato un 41enne Una lite condominiale è sfociata nel sangue a Posillipo, quartiere collinare di Napoli: la polizia è alla ricerca del 41enne che ha sparato al vicino di casa.

A cura di Valerio Papadia

Una banale lite per futili motivi, legata a questioni di convivenza all'interno dello stesso condominio, ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Posillipo, quartiere collinare di Napoli, dove un 41enne ha sparato al vicino di casa, un uomo di 49 anni; per quest'ultimo, fortunatamente, ferite giudicate non gravi, mentre il 41enne è ricercato dalla Polizia di Stato. Stando a quanto si apprende, l'evento si è verificato, tra la serata di ieri e questa notte, in un condominio di via Tito Livio: nell'androne del palazzo, il 41enne ha incrociato un suo vicino di 21 anni che stava portando a passeggio i suoi due cani; tra i due sarebbe nata una discussione proprio riguardo i due animali domestici. Dopo un battibecco, entrambi però sono andati per la loro strada e la questione sembrava essere terminata.

L'aggressore è scappato ed è ora ricercato dalla polizia

Alcune ore dopo, però, nella notte, il 41enne ha incrociato il padre del 21enne, un uomo di 49 anni, riaccendendo nuovamente la disputa: in questo caso, dalle parole si è passati ai fatti e il 41enne ha impugnato una pistola, che teneva nella cintola, e ha sparato al 49enne, che è stato colpito di striscio alla testa. Dopo aver fatto fuoco, il 41enne – che è già noto alle forze dell'ordine – è salito in sella alla sua moto ed è scappato, facendo perdere le proprie tracce; l'uomo è ancora ricercato dagli agenti della Polizia di Stato, che indagano sulla vicenda. Per quanto riguarda il 49enne, l'uomo si è recato con mezzi propri all'ospedale: le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono state giudicate gravi. Secondo quanto appurato dagli inquirenti, la pistola utilizzata dal 41enne era illecitamente detenuta.