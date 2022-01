Litiga al telefono con l’ex fidanzata, poi va da lei con una pistola carica: 38enne arrestato a Nola L’uomo, dopo aver litigato al telefono con la ex compagna, si è recato sotto casa sua con una pistola carica e pronta all’uso, rinvenuta sul sedile dell’auto.

A cura di Valerio Papadia

Ha litigato al telefono con la sua ex compagna, poi si è presentato da lei con una pistola carica e pronta all'uso: per questo, un 38enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Nola, nella provincia di Napoli, con l'accusa di detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni. Al 112 è giunta una segnalazione da parte di una donna preoccupata, che ha riferito di aver litigato al telefono con il suo ex compagno e che lui, adirato, le aveva giurato che sarebbe andato da lei e gliel'avrebbe fatta pagare.

La pistola aveva 8 colpi nel caricatore: era pronta a sparare

Dalle parole, l'uomo è passato subito ai fatti: quando i carabinieri della compagnia di Nola sono infatti arrivati sotto l'abitazione della donna, in via Monti, hanno trovato i due ex fidanzati che litigavano pesantemente. I militari hanno così provveduto a perquisire il 38enne: nell'automobile con la quale era arrivato sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola marca Beretta calibro 22, detenuta illegalmente; l'arma aveva 8 cartucce nel caricatore ed era appoggiata sul sedile del passeggero, pronta all'uso. Per il 38enne sono scattate subito le manette: si trova ora in attesa di giudizio. La sua pistola è stata invece sequestrata e sull'arma verranno ora effettuati accertamenti per verificarne la provenienza e per accertare se sia stata eventualmente utilizzata in recenti fatti di sangue o in altri reati.