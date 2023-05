Lite in strada tra due uomini armati di bastone e martello nel Casertano Lite tra due uomini in strada a Vitulazio, nel Casertano: uno armato di bastone, l’altro di martello, cercando di colpirsi tra gli sguardi attoniti dei passanti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rissa è scoppiata, per motivi ancora da chiarire, tra due uomini nel comune di Vitulazio, in provincia di Caserta. Un terzo uomo si è poi "inserito" per fare da paciere e prima che uno dei due ferisse gravemente l'altro: entrambi, infatti, erano armati rispettivamente con un bastone e con un martello. Sconcerto tra i passanti, alcuni dei quali ai tavolini di un bar limitrofo: alcune immagini, riprese dai cellulari dei presenti, sono finite anche in Rete, diventando virali.

Nelle immagini, si vedono i due uomini già armati e discutere animatamente. Non è chiaro cosa fosse accaduto poco prima: uno dei due, brandendo un martello, cerca di colpire l'altro armato di bastone, mentre indietreggia. Poi è l'altro, munito del bastone, a cercare il "contatto". I fendenti di entrambi gli uomini si perdono fortunatamente nell'aria, e nessuno almeno nelle immagini del video riesce a colpire l'altro. Un terzo uomo prova a fare da paciere tra i due, invitandoli alla calma. Il tutto sotto lo sguardo perplesso dei passanti, compreso chi è riuscito a trovare la lucidità per riprendere la vicenda. Dai video, non si riesce a capire bene quale sia l'oggetto della contesa tra i due: l'unica frase ben definita è un "vattene, vattene" urlato dall'uomo armato di bastone verso l'altro. Tra i passanti, si sente invece solo qualche urlo che li invita a smetterla.

Non è chiaro se poi la lite sia continuata e come: il video finito in Rete si interrompe infatti dopo l‘intervento del giovane che si mette tra i due invitandoli alla calma e a "deporre" le rispettive armi. Video che ha iniziato in pochissimo tempi a girare nei principali gruppi social cittadini, dove molti hanno fatto le proprie ipotesi, anche suggestive, sull'origine della lite tra i due uomi.