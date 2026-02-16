napoli
Lite al McDonald’s di Fuorigrotta, minore accoltellato ma illeso: la lama ha lacerato il giubbino

Una violenta rissa al McDonald’s di via Lepanto a Fuorigrotta: spunta un coltello, un minore colpito ma la lama ha fortunatamente solo lacerato il giubbino.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Una furibonda lite tra ragazzini al McDonald's di Fuorigrotta, un coltello che salta fuori ed un minorenne raggiunto dalla lama che, fortunatamente, ha lacerato solo il giubbino, senza ferirlo. Una domenica sera di follia nel quartiere occidentale di Napoli, dove da poco si era concluso a poche centinaia di metri di distanza il match di Serie A tra Napoli e Roma, conclusosi con il risultato di 2-2 al Maradona. Una lite nata per futili motivi, sembrerebbe: i carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona di Bagnoli sono intervenuti attorno alla mezzanotte, per le indagini del caso.

Da quanto accertato finora, tutto sarebbe iniziato dopo che un gruppo di ragazzini (tra i 16 ed i 17 anni) avrebbe avuto una lite, sfociata in una violenta colluttazione. Ad un certo punto, uno di questi avrebbe estratto un coltello colpendo un altro dei giovani presenti, ma fortunatamente ha colpito solo il giubbotto, lacerandolo: il giovane, dunque, è rimasto illeso. I carabinieri sono ora al lavoro per risalire all'identità di tutti i coinvolti, e per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Complessivamente, comunque, non si registrano feriti. La rissa potrebbe essere stata causata da futili motivi. Indagano i militari dell'Arma di Bagnoli.

