Liste Pd, Sandro Ruotolo candidato alla Camera: “Accetto, il rischio è la destra di Meloni” Elezioni Politiche, via libera alla ricandidatura di Sandro Ruotolo: correrà col Pd nel collegio uninominale di Torre del Greco alla Camera dei Deputati.

Non è un collegio blindato e non è la sua Napoli bensì la complessa e popolosa area metropolitana torrese-stabiese. Insomma, la strada è in salita. Sandro Ruotolo, giornalista e senatore uscente, ha però subito accettato la ricandidatura al Parlamento: correrà col Partito Democratico nel collegio uninominale (1–U07) di Torre del Greco alla Camera dei deputati il prossimo 25 settembre.

A testimonianza del caos liste al Nazareno, col segretario Enrico Letta alle prese più con gli scontenti che con le accettazioni di candidature, le liste si stanno componendo via via soltanto in queste ore. Ruotolo appena ha saputo ha detto sì: «Per me – spiega – è un onore e sento addosso tutta la responsabilità di guidare la coalizione del campo democratico e progressista nel collegio uninominale di Torre alla Camera».

Sessantasette anni, una lunga carriera da giornalista Rai che ha raccontato le piazze degli operai, la politica ma anche le lotte anti-mafia, volto fra i più noti dei programmi di Michele Santoro, autore di documentari ma anche di tante iniziative di legalità, tifosissimo del Calcio Napoli, Ruotolo spiega di voler fare la sua parte contro quello che definisce «il rischio destra»:

È una sfida che ho accettato perché non si può restare indifferenti. La posta in gioco è la nostra democrazia.

L’avversario da battere è la destra sovranista rappresentata da Giorgia Meloni che vuole il presidenzialismo e l’autonomia differenziata, che non crede negli effetti devastanti dei cambiamenti climatici e nella riconversione ecologica della nostra economia.

Entrato a Palazzo Madama nel 2020 nelle elezioni suppletive con un grande "campo largo" da Partito Democratico a DeMa, ora Ruotolo si trova dinanzi a tutt'altro scenario politico. Nei suoi due anni e mezzo da senatore ha portato avanti molte iniziative, soprattutto quelle dei comitati civici anti-camorra sorti in svariati quartieri di Napoli e soprattutto nell'hinterland: