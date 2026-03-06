Liste d’attesa sanitarie e gara per l’acqua pubblica: le delibere in giunta regionale oggi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, venerdì 6 marzo, una serie di delibere sulla sanità e una importante sull'acqua pubblica per la giunta regionale guidata da Roberto Fico. Anzitutto, le liste d'attesa sanitarie, con la modifica della delibera che aveva istituito l'Unità centrale per gestire assistenza sanitaria, tempi e liste d'attesa. Si tratta di una riorganizzazione di quella "cabina di regia regionale" che dovrebbe ridurre i tempi per visite ed esami, tema caldissimo in Campania. Poi, il piano triennale di fabbisogno del personale 2024-2026 dell'Azienda universitaria Ospedaliera Federico II, il piano regionale 2025-2027 contro le dipendenze e la delibera sui fondi sanitari vincolati nazionali (anno 2023).

Altra questione importante, lo stop ai privati nell'acqua: su proposta del presidente Fico è stata ritirata in autotutela la gara per la selezione del socio industriale negli acquedotti campani, archiviando la società mista pubblico-privato voluta dalla precedente amministrazione di Vincenzo De Luca. La linea ora è gestione interamente pubblica del servizio idrico, in coerenza con il referendum del 2011 e con l'impegno storico del M5S. La procedura era già sospesa dal Tar dopo il ricorso di Acqua Campania e l’udienza di merito resta fissata per l'11 marzo. In ballo un'operazione da 5 miliardi in 30 anni, con 2 miliardi di investimenti stimati. Nei giorni scorsi la Regione aveva del resto già liberato i 32 milioni di euro precedentemente accantonati per il progetto di riorganizzazione della rete idrica regionale, destinandoli ad altri progetti.