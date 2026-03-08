napoli
Presidenza Fico in Regione Campania

Liste d’attesa in Campania, la Regione cambia la cabina di regia: fuori i manager di Asl e ospedali

Nuova delibera: restyling dell’Unità liste d’attesa. Escono i dg di Cardarelli e Asl, dentro solo dirigenti regionali.
A cura di Ciro Pellegrino
La cabina di regia regionale sulle liste d'attesa nelle strutture ospedaliere in Campania cambia pelle. Non nasce nulla di nuovo, ma la struttura viene riscritta e il segnale è politico prima ancora che tecnico: fuori dal tavolo i direttori generali delle aziende sanitarie, dentro solo la filiera dirigenziale della Regione.

Nel 2025, quando l'Unità centrale di «gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa» fu istituita per recepire le norme nazionali, la composizione era mista: vertici regionali e manager delle grandi aziende del Servizio sanitario. Il testo parlava esplicitamente di componenti «e da rappresentanti delle aziende del Servizio sanitario regionale» e li elencava uno per uno: dg dell'Azienda ospedaliera Cardarelli; direttore dell'Asl Napoli 1 Centro, dell'Asl Salerno e così via.

Con la delibera di aggiornamento approvata dalla giunta guidata da Roberto Fico quell'impianto sparisce. La nuova composizione non richiama più alcun rappresentante aziendale e si concentra su figure apicali interne all’amministrazione regionale, ridisegnate dopo la riorganizzazione degli uffici e l’uscita del precedente responsabile unico. La regia resta al vertice politico, ma la catena operativa si accorcia e diventa tutta interna.

L'obiettivo è semplice: separare chi controlla da chi viene controllato. L'Unità di gestione ha come compito quello di monitorare volumi, tempi d'attesa, adempimenti e criticità delle strutture sanitarie. Tenere i direttori delle strutture nello stesso organismo rischiava di trasformare il controllore in parte in causa.   Dunque la politica regionale si riprende la regia piena delle liste d'attesa. Se basterà a ridurle davvero, quello è un altro capitolo.

Attualità
Campania
Politica
