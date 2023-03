Linea 1, tratta limitata Piscinola-Dante per guasto elettrico allo scambio Guasto ad un deviatore sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli: tratta limitata, treni in viaggio soltanto tra le stazioni di Piscinola e Dante.

A cura di Nico Falco

Percorso limitato nel pomeriggio di oggi, sabato 18 marzo, per la metro della Linea 1 di Napoli: i treni attualmente viaggiano soltanto sulla tratta Piscinola-Dante. A causare il disservizio, a quanto si apprende, sarebbe stato un problema elettrico alla linea di contatto nella tratta Garibaldi-Brin: il guasto impedirebbe al deviatoio, quello che comunemente viene definito "scambio", l'inversione di marcia del treno.

Per il momento l'Anm, che gestisce la linea, non ha diffuso comunicazioni ufficiali (il servizio di aggiornamenti tramite canali social non è attivo sabato e domenica, riprenderà lunedì mattina).