Un giorno, un giorno soltanto d'apertura, il 24 settembre. Poi l'allerta meteo ieri e oggi e lunedì ancora un altro giorno di chiusura, per sanificazione dei locali. Al liceo Fonseca-Pimentel di via Benedetto Croce, infatti, c'è un positivo al Covid tra gli studenti e si è resa necessaria la chiusura per le operazioni di sanificazione. È tutto nero su bianco in una nota protocollata (la 5100/04 di oggi, 26 settembre 2020) indirizzata dalla direzione scolastica alle famiglie, agli studenti, al personale che ha come oggetto la chiusura della sede centrale di via Benedetto Croce, nel cuore del centro antico, per intervento di sanificazione straordinaria. Il documento è firmato dal Dirigente Scolastico Gennaro Ruggiero.

Si comunica agli alunni e al personale tutto che lunedì 28 settembre 2020 la Sede Centrale del Liceo sarà chiusa per una sanificazione straordinaria dell'intero

edificio. Le lezioni riprenderanno a operazioni terminate e di ciò sarà data tempestiva comunicazione. Le lezioni per le classi della Sede Succursale si svolgeranno regolarmente.

Il Fonseca non ha distribuito mascherine e alcune mamme segnalano via social network: "Non è stata nemmeno rilevata la temperatura; alcune prime classi costituite da 28 alunni terranno la mascherina tutte le ore perché non hanno spazio sufficiente per il distanziamento, non c'è un percorso differenziato per l'entrata e l'uscita".

A Napoli non sono pochi i problemi connessi alla riapertura degli istituti scolastici, rimasti chiusi dalla primavera scorsa, cioè dal lockdown Covid. La mancanza di strutture adeguate, di banchi che consentissero il giusto distanziamento sociale prescritto dalle norme del Cts, il comitato tecnico-scientifico, la diffidenza di corpo docente ma anche degli stessi genitori vista la nuova ondata di contagi non depone positivamente sulla riconquista della necessaria serenità per ricominciare il percorso scolastico, soprattutto per le classi che quest'anno avranno l'esame di Stato alle Medie e alle Superiori.