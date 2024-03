Lezione di storia a Napoli di Alessandro Barbero, come vederla in streaming Lo storico Alessandro Barbero al Teatro San Carlo per una lezione su “Federico II tra storia e leggenda”, organizzata dall’ateneo napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Alessandro Barbero

È oggi il grande giorno della lezione dello storico Alessandro Barbero a Napoli dal titolo "Federico II tra storia e leggenda". Il Teatro San Carlo sarà gremito, anche con ledwall e posti in piedi nel foyer. L’iniziativa dell’Università Federico II ha riscosso un successo oltre le aspettative. Per assistere all’evento, offerto alla comunità federiciana e alla città, sono arrivate richieste pari almeno ad oltre quattro volte superiore alla capienza reale.

La lezione è organizzata nell’ambito delle Giornate di Divulgazione del progetto F2Cultura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, coordinato dalla prorettrice Rita Mastrullo, per le celebrazioni degli 800 anni dell’Ateneo federiciano, tra i più antichi al mondo.

Sul palco del Massimo napoletano, aprirà l’incontro il Rettore Matteo Lorito che introdurrà lo storico noto per le sue appassionanti conferenze sulla storia, apprezzatissime anche sui canali Youtube e via podcast dove Barbero, già docente all'Università di Torino (di recente è andato in pensione) è diventato divulgatore di successo online "suo malgrado", ovvero grazie a studenti e appassionati che hanno negli anni riversato online i suoi interventi su storia antica e contemporanea.

La Federico II ha disposto anche una trasmissione online della lezione.