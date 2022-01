L’eruzione del vulcano di Tonga sentita perfino dai sismografi della Campania L’esplosione del vulcano sottomarino nelle isole Tonga registrata perfino in Campania: l’onda d’urto ha raggiunto le coste campane 16 ore dopo l’eruzione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L'eruzione del vulcano sottomarino al largo di Tonga, nell'Oceano Pacifico, è stata registrata perfino dai sismografi della Campania: l'onda d'urto ha percorso oltre 12mila chilometri in 16 ore, arrivando ad essere registrata in particolare dalla stazione meteo dell'Osservatorio di Sorrento, dove gli strumenti hanno registrato l'onda d'urto proveniente dall'Oceano Pacifico. Lo ha spiegato l'astronomo sorrentino Nello Ruocco, che ha mostrato anche il grafico dell'onda d'urto registrata dall'osservatorio di Sorrento.

"L' onda d'urto la ritroviamo nel rapido aumento e rapida diminuzione della pressione atmosferica registrata intorno alle 21,15 circa le variazioni successive possono essere ricondotte a esplosioni secondarie", ha spiegato Ruocco, aggiungendo come sia "impressionante il fatto che il vulcano si trova precisamente dalla parte opposta della Terra rispetto alla nostra postazione", e che l'onda d'urto abbia di fatto "viaggiato per oltre 12000 km in 16 ore per arrivare fino a noi e farsi sentire dai nostri barometri".

Tonga infatti è formato da un arcipelago che si trova infatti esattamente dall'altra parte del pianeta rispetto a Sorrento, al largo delle Samoa. Proprio qui è esploso l'altro giorno un potente vulcano sottomarino, il Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, che ha causato uno tsunami che ha fatto danni sia nelle vicine isola che in Nuova Zelanda da una parte, mentre dall'altro è arrivato fino nelle Americhe: in Perù due donne sono morte proprio a causa delle onde anomale, mentre danni si registrarono, di varia entità, dalla California fino al Cile. Ancora da quantificare i danni sulle isole di Tonga, ex colonie del Regno Unito.