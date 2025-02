video suggerito

L'errore sul terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 9. Subito corretto da Ingv: era 0.9 L'Ingv aveva comunicato inizialmente una scossa di magnitudo 9 alle 18.46 di oggi nei Campi Flegrei. L'errore è stato poi corretto dopo pochi secondi.

A cura di Valerio Papadia

Sarebbe stata la scossa più potente mai registrata non soltanto nei Campi Flegrei, ma una delle più potenti mai avvenute sul pianeta. L'Ingv, alle 18.46 di oggi, lunedì 17 febbraio, ha infatti comunicato sul suo profilo X che, nella caldera dei Campi Flegrei, si era verificata una scossa di magnitudo 9: la notizia, come è comprensibile, ha generato momenti di paura, soprattutto tra coloro che non vivono nell'area e che, vedendo la stima dell'evento sismico, hanno temuto il peggio per i propri cari. Si è trattato, invece, come ci si può immaginare, di un errore: l'Ingv ha difatti corretto quasi immediatamente la stima del terremoto, che ha avuto una magnitudo di 0.9 e non di 9. Un errore di tipo tecnico, che può capitare nelle immediatezze di un evento sismico.

"Si comunica che all'evento avvenuto nell'area Campi Flegrei alle ore 17:46 UTC, per un refuso, è stata attribuita una Md=9.0.

La reale magnitudo dell'evento in questione (già corretta su Gossip) è pari a 0.9" ha reso noto l'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei

L'errore c'è stato, dunque, sulla stima, ma lo sciame sismico iniziato ormai nella giornata di sabato e che tra ieri e questa notte ha prodotto due scosse molto intense, di magnitudo 3.9, prosegue nei Campi Flegrei. A tal punto che, com'è accaduto anche la notte scorsa, molti cittadini di Pozzuoli, epicentro della caldera del supervulcano e città più colpita dagli eventi sismici, si preparano a trascorrere anche questa notte fuori casa. A questo proposito, il sindaco puteolano ha allestito il Palatrincone, il palazzetto dello sport cittadino, per accogliere coloro che hanno preferito lasciare le proprie abitazioni.