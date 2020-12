A partire dal 24 dicembre, giorno della Vigilia di Natale, entra in vigore il nuovo Decreto varato dal Governo che istituisce, per tutta la durata delle festività natalizie, fino al 6 gennaio, la zona rossa in tutta Italia, con alcuni giorni, quelli feriali, in cui il territorio nazionale sarà in zona arancione. Oltre a limitazioni sugli spostamenti – ci si potrà spostare fuori la Regione di residenza solo per le ormai note esigenze comprovate di lavoro o salute – la zona rossa impone strette anche sulle attività commerciali, con quelle ritenute non essenziali – come bar e ristoranti – costrette a tenere le saracinesche abbassate: ecco, dunque, l'elenco di cosa resta aperto e cosa no in Campania durante la zona rossa varata per queste festività natalizie.

Sono molti i negozi in Campania che potranno rimanere aperti a partire da domani e fino al 6 gennaio, nei giorni in cui è istituita la zona rossa (24, 25, 26, 27 dicembre, 1, 2, 3, 5, 6 gennaio). Ecco di seguito l'elenco completo – inserito negli allegati 23 e 24 del cosiddetto "Decreto Natale" – delle attività commerciali che potranno rimanere aperte in zona rossa in Campania.

Commercio al dettaglio:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona: