Le suore Francescane come in Sister Act: cantano e ballano per lo Scudetto del Napoli Canti, cori e bandiere per lo Scudetto del Napoli: lo splendido video delle Suore Francescane di Casoria che cantano “Sarò con te” è diventato virale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Festa Scudetto del Napoli ha ormai coinvolto davvero tutti: perfino le Suore Francescane della Beata Velotti di Casoria (in provincia di Napoli) si sono abbandonate al tifo, e in un video diffuso sui social hanno deciso di impugnare chitarra e tamburi, oltre alle bandiere azzurre, per cantare il più classico dei cori di questa stagione: quel "Sarò con te" che, sulle note del ritornello di "Vuoti a perdere" di Noemi, sta accompagnando il Napoli fin dall'epopea sarriana, conclusa con il record di punti (91) che però non bastarono a vincere il titolo.

Risate, canti, e il suono inconfondibile della chitarra e del tamburo: un video che nella sua semplicità è diventato rapidamente virale. Vedendo il video pubblicato in Rete, infatti, in tanti hanno applaudito all'iniziativa delle suore Francescane, che ricorda per certi versi il film "Sister Act" in Whoopi Goldberg mette su un coro musicale all'interno di un convento (dove si trovava sotto falso nome come testimone di giustizia) e riscuote un tale successo che alla fine si ritroveranno a cantare addirittura davanti al Papa. Ma in generale, a Napoli ormai da settimane il tifo ha coinvolto praticamente chiunque: non solo i cittadini, ma anche i turisti sia italiani sia stranieri sembrano ormai abbandonarsi al clima di festa che sta vivendo la città, e che proseguirà a lungo. Il prossimo 11 maggio, arriverà anche la tappa del Giro d'Italia, che dunque avrà come scenario una città ed una provincia (quella Vesuviana) completamente rivestite d'azzurro: una pubblicità turistica che, si spera, avrà effetti più che positivi per i mesi a venire.