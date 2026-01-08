Le Regione Campania prepara il cambio ad Eav: vertice Casillo-De Gregorio. Previste altre due riunioni

Primo incontro Casillo–Eav: avviata la verifica su gestione e investimenti. Priorità Circumvesuviana, nuovi treni e qualità del servizio.

Mario Casillo e Umberto de Gregorio

Primo facci a faccia tra il neo assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo e Umberto de Gregorio, presidente di Eav, l'Ente Autonomo Volturno, l'azienda di trasporti a totale partecipazione regionale che gestisce vettori cruciali per i collegamenti fra Napoli e la provincia: Circumvesuviana, Circumflegrea, Cumana.

È chiaro, per come si stanno mettendo le cose, che Casillo vorrà metter mano al management dell'Eav, ma non ha intenzione di usare la mannaia: preferisce avvicendamenti soft e comunque non prima di una serie di passaggi intermedi. Quello di ieri è stato il primo: riunione interlocutoria, durante la quale il vicepresidente della giunta Fico ha chiesto una lunga serie di informazioni su tutta la gestione ordinaria e degli investimenti. Seguiranno altre due riunioni, nelle quali andrà più nel dettaglio.

Il primo nodo è la Circum: 65mila passeggeri al giorno diretti verso il Vesuviano, l'area Nolano e la penisola Sorrentina, disagi all'ordine del giorno e un bubbone irrisolto: i 56 nuovi treni annunciati entro il 2026, di cui per ora ve ne sono solo 3 in prova.

«L’obiettivo è chiaro – dice Casillo in una nota . superare le criticità che da troppo tempo penalizzano cittadini e pendolari. Al centro della discussione i nuovi treni, le criticità gestionali, ma anche le condizioni in cui versano le stazioni e l’organizzazione complessiva di Eav, ma anche delle linee Cumana e Circumflegrea. Questo primo incontro rappresenta l’avvio di un percorso di lavoro immediato e strutturato, al fine di restituire qualità e dignità al trasporto pubblico locale».