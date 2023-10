Le reazioni all’arresto del cantante Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli: c’è chi esprime solidarietà

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su

«Smettetela di godere sulle disgrazie degli altri», ammonisce dall'alto dei suoi milioni di followers Rita De Crescenzo, controverso personaggio dei social network da ieri nella veste di difensore del diritto alla difesa e del garantismo. «È successa questa disgrazia a Tony e Tina», dice. La «disgrazia» cui si riferisce la tiktoker Rita De Crescenzo è una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 26 persone, fra le quali il cantante neomelodico Tony Colombo, la moglie Tina Rispoli e il boss di Scampia Vincenzo Di Lauro, figlio del superboss Paolo, recluso da anni al 41 bis.

Non è l'unica ad esprimere solidarietà: nel variegato arcipelago di personaggi: basta scorrere i canali social che la coppia coltivava fin dall'inizio, per rendersene conto.

La prima moglie di Tony Colombo, Luana La Rosa, dalla quale il neomelodico siciliano si era separato nel 2015 e con la quale ha tre figli, non vuole commentare nel dettaglio la vicenda:

Vi prego, rispettate me e i miei figli in questo momento, senza scrivere nessun commento o mandare messaggi in privato…nel silenzio e nell’umiltà vogliamo andare avanti. Certa che comprenderete. Vi voglio bene.