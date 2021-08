Le processioni religiose in Campania restano sospese causa Covid Processioni religiose sospese in Campania a causa del dilagare della Variante Delta del Covid19. La decisione è stata presa dalla Conferenza Episcopale della Campania, “ai fini delle limitazioni di contatti tra persone e per evitare assembramenti”. Salta la processione della Madonna Assunta a Ferragosto in molti paesi. A rischio San Gennaro a Napoli e San Matteo a Salerno a settembre.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di archivio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Processioni religiose sospese in Campania a causa del dilagare della Variante Delta del Covid19. La decisione è stata presa dalla Conferenza Episcopale della Campania, "ai fini delle limitazioni di contatti tra persone e per evitare assembramenti". Non ci saranno quindi feste pubbliche religiose di paese nel mese di agosto, come le tradizionali processioni della Madonna Assunta nel periodo di Ferragosto. Mentre sono a rischio anche la processione per la Festa di San Gennaro a Napoli, il 19 settembre, e per quella di San Matteo, a Salerno, il 21 settembre. Mentre a Torre Annunziata ingressi limitati in chiesa per le celebrazioni della festa della Madonna della Neve.

Non saranno consentite quindi, fino a nuova comunicazione, le processioni. La decisone si è resa necessaria "considerando che il Comitato tecnico scientifico continua a richiamare anche per le processioni il rigoroso rispetto delle misure precauzionali al fine di evitare ogni tipo di assembramento dei fedeli e che lo stesso Comitato ritiene, allo stato, di dover confermare le indicazioni già fornite".

Non solo, "per quanto riguarda le processioni, è evidenziata la notoria idoneità di tali cerimonie a costituire occasione di propagazione del contagio". "Considerato che – spiegano i vescovi campani – pur tenendo conto, da un lato, della sopravvenuta disponibilità dei vaccini e del buon andamento della campagna di vaccinazione, dall'altro lato la progressiva diffusione della "variante Delta" rende probabile un rialzo del numero dei contagi abbiamo confermato quando precedentemente stabilito, cioè che non sono consentite le processioni".