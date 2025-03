video suggerito

Le prime immagini di "Partenope", la maglia del Calcio Napoli per i 2.500 anni della città La trama, il modello, nuovi dettagli: tutto pronto per l'uscita della limited edition degli Azzurri che esordirà il 14 aprile contro l'Empoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Fanpage.it

Nuovi dettagli sulla maglia "Partenope", che il Calcio Napoli presenterà nei prossimi giorni per celebrare i 2.500 anni della città (compleanno che cadrà, come da tradizione, il 21 dicembre) e la cui uscita Fanpage.it aveva anticipato già nei giorni scorsi. In primis, la vendita avverrà esclusivamente dal sito del Calcio Napoli, mentre per quanto riguarda i dettagli della maglia avrà nella sua trama onde stilizzate con diverse tonalità di azzurro (da quello più scuro a quello più chiaro), che richiama le onde del mare, uno dei simboli di Napoli, oltre al collo di color turchese. Sulla maglia, modello polo, previste anche delle rigature d'argento. E, soprattutto, sarà una limited edition: pezzi limitati, dunque, fino ad esaurimento scorte.

Ancora non è chiaro invece se ci saranno altri simboli di Napoli come il Vesuvio o la Sirena, il cui nome di Partenope appunto dà il nome alla maglia vera e propria. Sconosciuto il prezzo al quale sarà messo in vendita, che come detto avverrà esclusivamente sul sito, ma difficilmente si tratterà di un prezzo diverso da quello delle altre maglie "speciali" messe in vendita dal Napoli Calcio nelle volte precedenti, e dunque con un costo che oscillerà potenzialmente tra i 100 ed i 130 euro, sebbene l'ultima limited edition (la Everywhere Edition color avorio della passata stagione) arrivò a 180 euro. Per la presentazione, invece, questione di giorni: probabile che avverrà già nei giorni tra il match contro il Milan in casa e quello contro il Bologna, previsto per le 20.45 di lunedì 7 aprile. E proprio in un altro Monday Night, quello del 14 aprile e sempre alle 20.45, ci sarà l'esordio della maglia, nel match contro l'Empoli.