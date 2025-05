video suggerito

Le previsioni meteo per Napoli e Campania: forte caldo e sole nel fine settimana 17-18 maggio Un fine settimana estivo, con temperature che sfioreranno i 25 gradi su Napoli e la Campania: la pioggia tornerà solo giovedì 22 maggio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo in Campania

Tornano sole e caldo su Napoli e Campania: dopo la pioggia dei giorni scorsi, che ha portato sia ad una allerta meteo sia a non poche problematiche per il Giro d'Italia che è passato per Irpinia e Napoli, tornano le temperature pre-estive in tutta la Regione. Valori massimi sopra i 23 gradi, sole e nessun rischio di pioggia. Per i fortunati che potranno andare al mare, il fine settimana del 17-18 maggio sarà letteralmente l'ideale.

Già da oggi, venerdì 16 maggio, il cielo è tornato azzurro in gran parte della regione: nuvole sparite da tutta la linea costiera, e che resistono ancora nelle zone dell'interno, dove però spariranno a loro volta nelle prossime ore. Vento molto forte in alcune ore della giornata, ma non al punto da sollecitare un'allerta meteo per questo. Sabato 17 maggio, invece, il sole la farà da padrone su tutta la regione, con temperature abbondantemente sopra i 20 gradi e fino a 23-24 lungo le coste tirreniche. Nelle zone dell'interno qualche grado in meno, ma in generale sole e caldo che domineranno anche le vallate. Il vento sarà intenso in alcune zone, rendendo più sopportabile l'aria calda. Domenica 18 maggio, scenario pressoché simile, con temperature che localmente potranno sfiorare i 25 gradi e ancora un forte sole. Non sono tuttavia previste ondate di calore. Questo scenario meteorologico non muterà almeno fino a mercoledì: poi torneranno le perturbazioni, con temporali attesi per giovedì 22 maggio: una brutta notizia nel caso quel giorno fosse previsto Napoli-Cagliari, ultima di campionato. Ma per saperlo bisognerà attendere lunedì prossimo, una volta giocate le gare di domenica sera.