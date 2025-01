Le previsioni meteo a Napoli e in Campania: torna il sole, temperature sopra i 16 gradi

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Ancora un repentino cambio meteorologico su Napoli e Campania: domani, giovedì 23 gennaio, le temperature torneranno a salire sopra le medie stagionali, con i valori massimi che raggiungeranno i 16 gradi, arrivando anche a superarli in alcune zone della fascia tirrenica. Leggermente più basse le medie nelle zone dell'interno, ma in generale il freddo dei giorni scorsi sarà solo un lontano ricordo. La perturbazione arrivata dalle isole Azzorre, e che ha portato nelle scorse ore anche a violenti temporali, seppur locali e di breve durata, lascerà il posto ad un cielo in gran parte libero dalle nubi.

Nel corso della giornata, saranno praticamente assenti i venti, con il mare calmo: sarà insomma un preludio al fine settimana che si annuncia particolarmente mite dal punto di vita meteorologico. Se al Nord il quadro sarà invece "drammatico" dal punto di vista del freddo e del rischio neve, al Sud e in Campania si potrà avere un assaggio di quello che sarà febbraio, quando un possente anticiclone arriverà sull'intera Penisola. Per ora, il clima mite la farà già da padrone in Campania, regalando giornate più che soleggiate. Per rivedere la pioggia bisognerà attendere martedì prossimo, quando cioè ci sarà un repentino cambio di meteo con l'arrivo di una mini-perturbazione che porterà pioggia e vento, ma che durerà appena 24 ore durante le quali non sono escluse allerte meteo soprattutto nelle zone dell'interno della regione. Neve sempre meno probabile anche ad altezze considerevoli: resisterà solo sulle vette dei monti dell'appennino campano, mentre si appresta a sparire dal Vesuvio.