Le previsioni meteo a Napoli e in Campania: rischio piogge brevi e improvvise a pranzo Pioggia improvvisa verso le 13 su Napoli e lungo le coste tirreniche, possibili rovesci anche nelle zone dell’interno. Le previsioni meteo su Napoli e Campania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Continua il meteo incerto su Napoli e Campania: nonostante il cielo schiarito dalle nubi, infatti, saranno possibili piogge improvvise anche molto intense e di breve durata. Veri e propri acquazzoni che, in particolare su Napoli e le coste tirreniche, potranno causare non pochi problemi soprattutto alla circolazione. Colpa di una perturbazione che, arrivata dalle Azzorre, sta portando instabilità su tutta la penisola e che nelle prossime ore attraverserà anche la Campania.

In particolare, la giornata di domani 22 gennaio, sarà caratterizzata da temperature nelle medie stagionali, con possibili rovesci attorno alle 13 su Napoli e coste tirreniche. Nelle zone dell'interno, il rischio piogge sarà più duraturo, ma in ogni caso si tratterà di rovesci improvvisi e particolarmente "violenti", seppur di breve durata. Il meteo si stabilizzerà poi nelle ore successive: rischio nebbia al mattino e in piena notte. I problemi più importanti saranno nelle zone dell'interno dove i banchi di nebbia si formeranno già dopo il tramonto e saranno più densi. Il rischio è soprattutto lungo le arterie autostradali, come l'A16 nel tratto tra Baiano e Benevento, dove i banchi di nebbia si formano il più delle volte con una durata ed una intensità particolarmente alte. Sulla stessa A16 vige ancora l'obbligo di catene da neve a bordo a partire proprio da Baiano. Nei prossimi giorni, il meteo tornerà ad essere stabile: il rischio piogge si affievolirà ulteriormente, e nel fine settimana dovrebbe essere completamente azzerato. I continui cambi meteorologi potrebbero terminare la prossima settimana, con un allineamento generale del meteo.